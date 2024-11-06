"Это очень опасно". Мадуро выступил с предупреждением перед выборами в США

В Венесуэле оценили проводимые в США выборы главы государства.

Неопределенность в американском обществе и недоверие к кандидатам от Республиканской и Демократическим партиям на высший должностной пост в государстве перед выборами представляют собой опасность для мирового сообщества, так как они оборачиваются разочарованием, авантюрами и внутренними конфликтами. Соответствующее заявление сделал президент латиноамериканской республики Николас Мадуро. Иностранный политик выступил в эфире программы "С Мадуро +" на местном телевидении.

Я считаю, что сейчас США находятся именно в неопределенности. Американское общество больше ни в кого не верит, и это опасно, это очень опасно, потому что неопределённость оборачивается разочарованием, а от разочарования в таком обществе человек переходит к авантюрам, которые могут привести к фашистскому эксперименту, к войнам и так далее. Николас Мадуро, глава Венесуэлы

Мадуро возмутился тем, как США обращаются с Грузией.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro