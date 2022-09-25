Мадуро возмутился тем, как США обращаются с Грузией

В Венесуэле оценили выборы в Грузии.

Американская администрация после выборов в Грузии вмешиваются во внутренние дела страны, как будто речь идет о колонии, а не о современном государстве. Соответствующее заявление сделал президент латиноамериканской республики Николас Мадуро. Иностранный политик выступил в эфире программы "С Мадуро +" на местном телевидении. Глава государства подчеркнул, что никто в мире не понимает ситуации и не хочет видеть проблему. Он напомнил, что после распада Советского Союза власти в Тбилиси тесно были связаны с Вашингтоном, а власти США навязали стране сервильное правительство. Однако с годами управление на себя взяли прогрессивные левые и националистические течения.

Они одержали образцовую, звездную победу, набрав 56% голосов народа Грузии. Что говорят США? "Я не признаю итоги выборов, прошу пересмотра результатов, прошу повторения выборов в Грузии". Вы верите, что люди в мире хотят, чтобы с ними обращались как с рабами, как с колонией? Николас Мадуро, глава Венесуэлы

Мадуро обсудил с Путиным сотрудничество в сфере энергетики.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro