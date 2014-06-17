Мадуро обсудил с Путиным сотрудничество в сфере энергетики

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным сотрудничество в сфере энергетики. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.
По словам Мадуро, главы государств обсуждали усилия по комплексному развитию сотрудничества. Он подчеркнул, что стороны также затронули вопрос военно-технического сотрудничества. Президент Венесуэлы отметил, что санкции США являются наследием прежнего мира.
Ранее Песков рассказал об общении Путина и президента ОАЭ в Aurus.
Видео: Telegram / СМОТРИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все