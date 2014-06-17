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Мадуро обсудил с Путиным сотрудничество в сфере энергетики

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Президент Венесуэлы отметил, что санкции США являются наследием прежнего мира.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным сотрудничество в сфере энергетики. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам Мадуро, главы государств обсуждали усилия по комплексному развитию сотрудничества. Он подчеркнул, что стороны также затронули вопрос военно-технического сотрудничества. Президент Венесуэлы отметил, что санкции США являются наследием прежнего мира.

Ранее Песков рассказал об общении Путина и президента ОАЭ в Aurus.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, николас мадуро, президент венесуэлы, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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