"Душераздирающе": американская журналистка раскрыла секрет Байдена

Сейдж Стил рассказала о том, что общения с главой США было тщательно срежиссировано.

Бывшая телеведущая американского американского спортивного канала ESPN Сейдж Стил заявила в интервью журналистам Fox News о том, что ее интервью с президентом Джо Байденом в марте 2021 года было полностью срежиссировано. Иностранная ведущая отметила, что каждый вопрос лидеру Белого дома был заранее, десятки раз проработан редакторами программы и руководством СМИ.

Это был интересный опыт сам по себе, потому что это был очень организованно. Мне сказали: "Ты произнесешь каждое слово, которое мы напишем, ты не будешь отклоняться от сценария. Я действовала по сценарию, и мне было сказано не отклоняться от него. Это было примерно так: "Вы спросите об этом. Вот как вы это скажете. Никаких дополнений. Следующий вопрос". Сейдж Стил, ведущая

По утверждению гостьи эфира, все моменты интервью с главой государства прорабатывались начальниками и высшими руководителями, включая генерального директора и президента ESPN. Сейдж Стил добавила, что не знает наверняка, отправлял ли телеканал США вопросы перед интервью в Белый дом, однако она выразила уверенность в том, что это действительно было сделано. Также американская журналистка охарактеризовала свою беседу с Джо Байденом как "душераздирающую".

Байден оговорился, назвав кроликов не пасхальными, а устричными.

Фото и видео: FOX News