"Долгий и хороший разговор": Трамп остался доволен беседой с Путиным

Президент США также добавил, что переговоры выдались очень продуктивными.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на своей страничке в Twitter поделился с подписчиками впечатленниями о проведенных накануне телефонных переговорах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Как уточнили в Кремле, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Судя по записям в соцсети, Трамп остался крайне доволен звонком.

Был долгий и хороший разговор с президентом России Путиным. Как я всегда говорил, задолго до того, как началась охота на ведьм, ладить с Россией, Китаем и всеми — это хорошо, а не плохо. Дональд Трамп, президент США

Дональд Трамп также добавил, что переговоры выдались очень продуктивными. Одной из тем для обсуждения стала ситуация в Венесуэле.