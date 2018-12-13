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"Долгий и хороший разговор": Трамп остался доволен беседой с Путиным
Вчера, 20:59
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KaterinaKono13

"Долгий и хороший разговор": Трамп остался доволен беседой с Путиным

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Президент США также добавил, что переговоры выдались очень продуктивными.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на своей страничке в Twitter поделился с подписчиками впечатленниями о проведенных накануне телефонных переговорах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Как уточнили в Кремле, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Судя по записям в соцсети, Трамп остался крайне доволен звонком.

Был долгий и хороший разговор с президентом России Путиным. Как я всегда говорил, задолго до того, как началась охота на ведьм, ладить с Россией, Китаем и всеми — это хорошо, а не плохо.

Дональд Трамп, президент США

Дональд Трамп также добавил, что переговоры выдались очень продуктивными. Одной из тем для обсуждения стала ситуация в Венесуэле.

Теги: новости мира, переговоры трампа и путина, путин, трамп
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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