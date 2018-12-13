"Добродомик" для пенсионеров откроется на следующей неделе 

Благотворительное кафе "Добродомик", где петербургских пенсионеров кормят бесплатно, откроется на следующей неделе. Об этом заявила руководитель заведения Александра Синяк.
Так, хозяйка кафе опубликовала ролик, где рассказала об итогах встречи с администрацией Василеостровского района.
На данный момент "ДоброДомику" выставлен штраф об административном правонарушении должностного лица...первый из них за то, что на территории Санкт-Петербурга, возле лестницы, ведущей в подсобное помещение был выставлен большой пакет с мусором, что повело за собой загрязнение территории города
рассказала Синяк
По словам петербурженки, второй штраф касался гирлянды, которую разместили над входной дверью в кафе. С обеими претензиями в "ДоброДомике" согласились и пообещали устранить все нарушения. Окончательное разбирательство касательно ситуации вокруг благотворительного заведения для пенсионеров Петербурга состоится 3 июня.
В администрации Василеостровского района заявили, что штрафовать и закрывать кафе никто не собирается. Чиновники отметили, что хозяйка "Добродмика" не дожидаясь проверки сама приостановила работу заведения.
Напомним, что 23 мая, совладелец кафе Александра Синяк сообщила в соцсетях, что в "ДоброДомик" пришли чиновники с жалобой от местной жительницы. Впоследствии заведение было закрыто на неопределенное время, а по словам хозяйки заведения, ей грозил штраф от 250 до 700 тысяч рублей.
Ранее мы сообщали о том, что в сентябре в Петербурге появится второй "Добродомик"
Фото:pixabay
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