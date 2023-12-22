"Даже за закрытыми дверями". В США раскрыли секрет Байдена

Кевин Маккарти оценил когнитивные способности главы США.

Американский президент Джо Байден использует заметки даже во время частных встреч с небольшими группами людей. Соответствующее заявление сделал в эфире местного телеканала Fox Business бывший спикер палаты представителей в Конгрессе США Кевин Маккарти. Экс-законодатель страны пояснил, что действующий лидер Белого дома придерживается содержимого своих шпаргалок. Если в разговоре стороны отклоняются от текста, то политик просто не сможет продолжать общение.

Он все еще пользуется телесуфлером, когда вы встречаетесь за закрытыми дверями. Но телесуфлер - это записки. Когда я встретился с ним, обнаружил, что их будет всего пара. Он читал по бумажке Кевин Маккарти, экс-конгрессмен США

Кевин Маккарти отметил, что уважает действующего президента за служение своей стране, однако полагает, что Джо Байден все же сейчас находится "не в том возрасте", чтобы занимать рабочее место на высшем государственном посту.

Кевин Маккарти снят с поста спикера палаты представителей США.

Фото и видео: Fox Business