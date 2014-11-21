Кевин Маккарти снят с поста спикера палаты представителей США

Мэтт Гетц добился смещения однопартийца с должности.

Член Республиканской партии, спикер американской Палаты представителей, законодатель от штата Калифорния Кевин Маккарти смещен с занимаемой должности в Конгрессе США. Об этом свидетельствуют результаты голосования политиков по резолюции об отстранении спикера от поста, внесенной на рассмотрение местной нижней палаты. "За" инициативу высказались 216 человек, еще 210 выступили против. Инициатором такой процедуры голосования и автором резолюции стал однопартиец Кевина Маккарти - конгрессмен Мэтт Гетц, представляющий штат Флорида.Он внес этот документ на рассмотрение в Конгресс в понедельник вечером.

Причиной недоверия к Маккарти стали идеологические противоречия. Коллеги из партии не смогли простить бывшему спикеру Палаты представителей в первую очередь решения пойти на компромисс с демократами ради предотвращения прекращения финансирования деятельности федерального правительства в условиях отсутствия утвержденного государственного бюджета на 2024 финансовый год.

СМИ: конгрессмен подал прошение об отстранении спикера Маккарти.

Фото и видео: YouTube / CNN