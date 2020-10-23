"Чудотворцев" с Дэниелом Рэдклиффом продлили на третий сезон

Когда именно стартуют съемки, не сообщается.

Комедийный сериал "Чудотворцы" с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли продлили на третий сезон. Об этом сообщает издание Variety.

В новом сезоне кроме Рэдклиффа, исполняющего роль ангела, можно будет увидеть Стива Бушеми в образе Господа Бога. При этом у сериала поменяются создатели. Новыми шоураннерами станут Дэн Мирк и Роберт Падник.

Первый сезон рассказывал о работе в небесной канцелярии Бога, которая была представлена как масштабный офис с множеством отделов и сотрудников.

Во втором сезоне действие развернулось в Средневековье. В центре сюжета жизнь крестьян, которые, несмотря на все невзгоды, стараются не терять силу духа.

События в третьем сезоне развернуться в 1844 году на Диком Западе. Проповедник из маленького городка объединится с преступником и эмансипированной женщиной, чтобы возглавить караван, идущий на запад. Их ждет долгий путь по Америке, полный приключений и опасностей.

Когда именно стартуют съемки нового сезона "Чудотворцев", пока не известно.

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Видео: YouTube / iVideos