Матч обслуживал российский арбитр Сергей Карасев.

"Челси" во второй раз стал обладателем Суперкубка УЕФА. В серии пенальти британские футболисты обыграли испанцев из "Вильярреала". Игра состоялась на стадионе "Уиндзор Парк" в Белфасте. Основное время и два дополнительных тайма не смогли выявить лидера. Они закончились со счетом 1:1.

В составе английского клуба на 27-ой минуте отличился Хаким Зиеш, у "Вильярреала" гол в ворота противников на 73-ей минуте забил Херард Морено. На 119-й минуте в составе "Челси" произошла замена вратаря: вместо Эдуара Менди на футбольное поле вышел Кепа Аррисабалага. Серия пенальти завершилась со счетом 6:5 в пользу спортсменов из Лондона. Голкипер Аррисабалага отразил два удара с точки, его оппонент Серхио Асенхо смог отбить один 11-метровый.

Напомним, что впервые матч за Суперкубок УЕФА впервые обслуживал российский арбитр - Сергей Карасев. Специалист входит в элитную категорию арбитров Союза европейских футбольных ассоциаций с июня 2013 года. Для "Челси" матч стал пятым за СуперКубок УЕФА. Команда второй раз в истории завоевала эту награду. В первый раз футболисты обыграли в финале соревнования мадридский "Реал" с результатом 1:0. Это произошло в 1998 году. "Вильярреал" впервые претендовал на Суперкубок. В сезоне 2019/2020 "Челси" выиграл Лигу чемпионов, а "Вильярреал" - Лигу Европы.

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Видео: YouTube / TUDN USA