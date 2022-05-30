"Бостон" впервые с 2010 года вышел в финал НБА

В финальной серии клуб сразится с "Голден Стэйт".

"Бостон" впервые с 2010 года вышел в финал Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В соревновании команда с результатом 100:96 обыграла команду из Майами. Встреча проводилась в рамках решающего седьмого матча полуфинальной серии. Самым действенным спортсменом на матче признан защитник "Майами" Джимми Батлер. Он набрал за игру 35 очков. От "Бостона" больше всех очков набрал Джейсон Тейтум - 26. Баскетболист вышел на арену в фиолетовой повязкой на руке с вышитыми на ней золотыми цифрами 24. Таким образом он почтил память погибшего в авиакатастрофе Коби Брайанта.

Баскетболисты из "Бостона" в начале второй четверти вели с разницей в 17 очков. Позже они позволили оппонентам сократить отставание до трех очков. После этого спортсмены собрались и увеличили свое преимущество. Батлер набрал свыше 30 очков в 8-й игре нынешнего плей-офф НБА

Напомним, что ранее "Бостон" выиграл серию до четырех побед - 4-3. В финальном состязании клуб выйдет на арену против представителей команды из "Голден Стэйт".

Баскетболист Леброн Джеймс разбил лицо сопернику в матче НБА.

Фото и видео: YouTube / NBA Highlights



