"Более страшное": в Киеве забили тревогу из-за новой напасти

Андрей Коболев оценил страхи граждан Украины.

Многие граждане Украины в настоящее время воспринимают аварийные отключения электричества как нечто более страшное, чем даже вооруженный конфликт, разворачивающийся на территории страны. Соответствующее заявление в эфире издания "Украинская правда" сделал бывший глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. Иностранный эксперт заметил, что с большей долей вероятностью население решится уехать за границу при такой обстановке. По мнению эксперта сейчас киевский режим находится на грани экономического кризиса, который может быть схож с происходившим в Венесуэле. Речь идет о проблеме, при которой экономика латиноамериканского государства оставалась в коллапсе. Спикер уверен в том, что местный бизнес не способен нормально функционировать, так как отключение энергии влияет на способность генерировать доходы.

Удары по энергетике и дефициты как что-то более страшное. И от этого дискомфорта эти люди с большой вероятностью будут покидать страну и ехать за границу. А это будет означать, что мы теряем рабочую силу и бизнес останется просто без работников. Андрей Коболев, экс-глава "Нафтогаза"

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Фото и видео: YouTube / Украинская правда