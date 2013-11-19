Андрей Коболев оценил "безумную ошибку" Киева в поддержке Вашингтона.

Экс-глава "Нафтогаза" назвал причины провала борьбы с "Северным потоком". Информацией с местными журналистами поделился Андрей Коболев. Он написал колонку для издания "Украинская правда". По мнению специалиста, провал в борьбе с реализацией проекта российского газопровода для Киева связан с потерей статуса" любимца" Вашингтона. Он напомнил, что США ничего не должны Украине.

США активно помогали нам после "майдана", потому что мы были "любимцами" Байдена. Так что же произошло сейчас? Ответ очевиден - мы потеряли свой особый статус в Белом доме. И не только у самого действующего президента США, а также среди его ближайшего окружения. Андрей Коболев, бывший глава "Нафтогаза"

Эксперт считает, что во время "майдана" украинцы кровью подписались за выбор в пользу западного развития государства. Это дало Киеву особый статус в глазах США. Кобелев уверен, что Украина стала ассоциироваться с победой, а все без исключения политики, в том числе и американские, хотят быть причастными именно к победам, а не проигрышам. При этом с 2016 года начался "сдвиг в обратную сторону", так как Киев решил сделать ставку на победу в президентских выборах одной из сторон. Эту позицию Украины Коболев назвал "безумной ошибкой" и одной из крупнейших побед в деятельности "агентов российского влияния" на Украине.

В "Нафтогазе" назвали неприемлемыми предложения "Газпрома" о закупках газа для Украины.

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