"Было жестко": Келлог сделал дерзкое заявление об Украине

В США прокомментировали недавние слова Марко Рубио о готовности прекратить участие в переговорном процессе между Киевом и Москвой.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе устала от происходящего на украинской территории. Соответствующее заявление сделал специальный представитель главы Белого дома Кит Келлог в эфире местного телеканала Fox News. Иностранный политик указал на то, как Трамп отреагировал на слова государственного секретаря США Марко Рубио о том, что власти из Вашингтона могут выйти их переговорного процесса по мирному урегулированию регионального конфликта. Келлог отреагировал на вопрос о вероятных перспективах решения проблемы.

Его слова были жесткими, но они должны были быть такими, потому что мы устали от того, что происходит. У нас есть еще много других вопросов в мире, в которых Америка должна принимать участие. Кит Келлог, советник главы США

Напомним, что 18 апреля государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США помогали значительный период времени Украине, однако теперь стране необходимо сфокусироваться на другом. Дипломат заметил, что если Киев и Москва серьезно настроены на мирное решение кризисной ситуации, то США готовы помочь. В противном случае Вашингтон "займется чем-то еще". После этого высказывания Дональд Трамп пригрозил выйти из переговорного процесса, если одна из сторон будет саботировать процесс.

Уиткофф: самый быстрый путь к миру в Украине лежит через признание утраченных территорий российскими.

Фото и видео: YouTube / Fox News