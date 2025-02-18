Задача выполнена "Днепром" в ходе СВО.

Российский расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Мерлин-ВР" скорректировал уничтожение личного состава и лодок Вооруженных сил Украины, размещенных на территории Херсонской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Видеозапись с выполнением задачи опубликовал через социальные сети глава нового региона Владимир Сальдо. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована представителями 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в ходе проведения специальной военной операции.

Занимаемся видеоконтролем, видеофиксацией передвижения противника. Передаем наши данные для корректировки стрельбы артиллерии. Ведем непрерывную воздушную разведку вблизи линии соприкосновения и в тылу противника. командир роты БПЛА с позывным "Ястреб"

Военнослужащие объяснили, что операторы разведывательного БПЛА "Мерлин-ВР" в круглосуточном режиме выполняют задачи по воздушной разведке, вскрытию огневых позиций и передвижения техники. В ходе очередного полета специалист разведывательного БПЛА обнаружил лодки с живой силой противника до 10 человек. Иностранцы выполняли форсирование реки Днепр. Их координаты были оперативно переданы расчету ударных дронов. Спустя несколько минут прямым попаданием силы ВСУ были ликвидированы.

Российские операторы дронов уничтожили американский БТР в Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России