"Бермудский треугольник" снова поглотил авто в Мурино

Из огромной лужи сложно выбраться даже большегрузам.

Жители Мурино жалуются на лужу огромных размеров недалеко у Воронцовского бульвара: в ней регулярно застревают как легковушки, так и большегрузы. Об этом пишет Spb.aif.ru, ссылаясь на очевидцев в соцсетях.

За свою внушительную способность поглощать машины, лужа уже получила название "Бермудский треугольник". По словам жителей, проехать по участку могут далеко не все водители. При этом администрация МО бездействует.

Только за последние 2 дня "жертвами" "Бермудского треугольника" стали 3 автомобиля.

Ранее мы сообщили о том, что в Новом Девяткино пьяный мужчина во время разборок угнал Volkswagen Tiguan и разбил его.

Фото и видео: Telegram / Подслушано в Мурино || Девяткино ||