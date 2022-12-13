"Бермудский треугольник" снова поглотил авто в Мурино

Жители Мурино жалуются на лужу огромных размеров недалеко у Воронцовского бульвара: в ней регулярно застревают как легковушки, так и большегрузы. Об этом пишет Spb.aif.ru, ссылаясь на очевидцев в соцсетях.
За свою внушительную способность поглощать машины, лужа уже получила название "Бермудский треугольник". По словам жителей, проехать по участку могут далеко не все водители. При этом администрация МО бездействует.
Только за последние 2 дня "жертвами" "Бермудского треугольника" стали 3 автомобиля.
Ранее мы сообщили о том, что в Новом Девяткино пьяный мужчина во время разборок угнал Volkswagen Tiguan и разбил его.
Фото и видео: Telegram / Подслушано в Мурино || Девяткино ||
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