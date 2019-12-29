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"Бавария" обыграла "Челси" в матче Лиги чемпионов

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Мюнхен выиграл счёт у Лондона.

"Бавария" обыграла "Челси" в матче Лиги чемпионов. Мюнхенские футболисты завершили игру в рамках в первом матче 1/8 финала турнира со счетом 3:0.

Первый гол по воротам лондонской команды забит только во втором тайме. На 51-ой минуте отличился хавбек Серж Гнабри. Он же забил еще один мяч соперникам спустя три минуты после первого гола. Завершил серию на 76-ой минуте польский нападающий Роберт Левандовски.

Ранее Евро-2020 может быть отменено или перенесено из-за коронавируса.

Видео: YouTube/FEEL MY STYLE

Теги: бавария, лига чемпионов, челси
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Спорт, Футбол в России и Европе,

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