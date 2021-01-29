Байден отменил изменения Трампа в сфере медицинского страхования

По его словам, изменения восстановят законодательство о доступном здравоохранении.

Президент США Джо Байден отменил изменения бывшего главы государства Дональда Трампа в сфере медицинского страхования. Он отметил, что подписывает указ, который отменит принесённый Трампом урон.

Я не создаю новый закон или меняю в нем что-либо, я лишь возвращаю то, что было. Джо Байден, президент США

По его словам, изменения восстановят законодательство о доступном здравоохранении — всё вернётся к состоянию до трамповских изменений.

Байден подчеркнул, что из-за поправок Трампа программы стали более недоступными и дорогими.

Ранее Блинкен заявил, что США ждут от Ирана возвращения к выполнению обязательств по СВПД.

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