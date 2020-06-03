"Арсенал" продлил контракт с Черевченко

Он и его тренерский штаб доработают до конца нынешнего сезона РПЛ.

Пресс-служба тульского "Арсенала" объявила о продлении контрактов с тренерским штабом.

Главный тренер Игорь Черевченко, занимающий свой пост с ноября 2018 года, и его помощники доработают в клубе до конца нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Также "Арсенал" продлил соглашения с вратарем Юрием Лодыгиным, защитником Максимом Володько и полузащитниками Александром Ломовицким и Даниилом Лесовым.

Напомним, 15 мая по итогам заседания исполкома РФС было принято решение возобновить чемпионат России по футболу, прерванный из-за эпидемии коронавируса. На момент паузы в турнирной таблице лидирует "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. "Арсенал" с показателем в 28 очков занимает седьмое место.

Ранее мы писали, что Юрий Семин может возглавить "Арсенал" в следующем сезоне.

Видео: YouTube / Спорт-Экспресс, Футбольный Клуб "Оренбург"