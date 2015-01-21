"Алмаз-Антей" впервые представит ЗРС "Антей-4000" за рубежом

Техника будет продемонстрирована на оборонной выставке IDEX-2021 в ОАЭ.

"Алмаз-Антей" впервые представит зенитную ракетную систему большой дальности "Антей-4000" за рубежом. Об этом сообщается в пресс-релизе концерна ВКО. Известно, что российская техника будет продемонстрирована на международной выставке IDEX 2021, которая состоится с 21 по 25 февраля в ОАЭ.

Впервые на зарубежной выставке концерн представит информационные материалы об "Антей-4000".Система получила новые возможности по борьбе с воздушными целями: существенно расширен диапазон по дальности, высоте и скорости поражаемых целей пресс-служба "Алмаз-Антей"

Эксперты объяснили, что "Антей-4000" можно будет использовать для ПВО важнейших административных, промышленных и военных объектов. Шасси на гусеничном ходу сделает ее мобильной даже при движении на пересеченной местности.

"Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны очередной комплект С-400.

Фото: Алмаз-Антей