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"Айлендерс" обыграли "Каролину", Сорокин сделал 34 сейва

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Счет в серии стал 3:2 в пользу "Айлендерс".

"Айлендерс" обыграли "Каролину" со счетом 3:2 в пятом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на "Пи-Эн-Си-Арене" в Роли.

Вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин помог своей команде добиться успеха. Россиянин отразил 34 броска по своим воротам. Счет в серии стал 3:2 в пользу "Айлендерс".

В нынешнем плей-офф НХЛ Илья Сорокин провел пять матчей и пропустил 14 шайб.

Ранее мы сообщали, что гол Барбашева помог "Вегасу" обыграть "Виннипег" в плей-офф НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: илья сорокин, кубок стэнли, национальная хоккейная лига, хк каролина харрикейнз, хк нью-йорк айлендерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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