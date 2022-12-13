"Айлендерс" обыграли "Каролину", Сорокин сделал 34 сейва

Счет в серии стал 3:2 в пользу "Айлендерс".

"Айлендерс" обыграли "Каролину" со счетом 3:2 в пятом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на "Пи-Эн-Си-Арене" в Роли.

Вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин помог своей команде добиться успеха. Россиянин отразил 34 броска по своим воротам. Счет в серии стал 3:2 в пользу "Айлендерс".

В нынешнем плей-офф НХЛ Илья Сорокин провел пять матчей и пропустил 14 шайб.

Ранее мы сообщали, что гол Барбашева помог "Вегасу" обыграть "Виннипег" в плей-офф НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET