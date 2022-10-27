"Айлендерс" обыграл "Рейнджерс", Сорокин стал первой звездой матча

Россиянин отразил 41 бросок по своим воротам.

"Айлендерс" одержал победу над "Рейнджерс" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ю-Би-Эс-Арене" в Нью-Йорке.

Вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин был признан первой звездой матча. Россиянин отразил 41 бросок по своим воротам. Он провел первый сухой матч в нынешнем сезоне. В составе "Айлендерс" шайбы забросили Кайл Палмьери (дубль) и Джош Бейли.

В нынешнем чемпионате НХЛ Илья Сорокин провел пять матчей, в который пропустил 11 шайб.

Ранее мы сообщали, что шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Рейнджерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET