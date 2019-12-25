Прилететь в Иран из РФ можно будет с 18 ноября.

"Аэрофлот" возобновляет полеты в Тегеран с 18 ноября. Об этом рассказали представители пресс-службы компании-авиаперевозчика. Они отметили, что въезд иностранных граждан на территорию Ирана возможен в соответствии с условиями визового режима. Однако въезд временно невозможен с туристическими целями.

Аэрофлот" возобновляет выполнение полетов в Тегеран с 18 ноября 2020 года. Рейс SU0512 Москва-Тегеран будет выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям. Обратный рейс SU0513 будет совершаться по четвергам и воскресеньям пресс-служба "Аэрофлота"

В компании рассказали, что частота полетов будет меняться по мере восстановления международного авиасообщения. Актуальные сведения можно найти на официальном сайте авиаперевозчика. Забронировать билеты можно как на сайте, так и в офисах продаж.

"Аэрофлот" возобновит полеты в Афины с 21 ноября.

Фото: Pixabay.com