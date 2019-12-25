"Аэрофлот" ожидает открытия полетов в Египет в ближайшие дни

Компания надеется компенсировать отсутствие полетов в Турцию.

Авиакомпания "Аэрофлот" рассчитывает на возобновление полетов в Египет в ближайшие дни. Об этом рассказал генеральный директор компании Михаил Полубояринов "Россия 24" на Петербургском международном экономическом форуме.

Он также отметил, что перевозчик надеется "немного компенсировать" рейсами в Египет отсутствие авиасообщения с Турцией. При этом он подчеркнул, что заменить турецкий рынок достаточно сложно.

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси ещё в апреле договорились о восстановлении авиасообщения в полном объеме, в том числе с курортными городами. В Кремле подтвердили информацию о подготовке возобновления полетов.

Ранее мы сообщали, что в Турции подсчитали потери из-за отсутствия россиян на курортах

Фото: pixabay