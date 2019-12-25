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"Аэрофлот" ожидает открытия полетов в Египет в ближайшие дни
Сегодня, 11:57
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Asyaromanenkova Добавить в Яндекс.Новости

"Аэрофлот" ожидает открытия полетов в Египет в ближайшие дни

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Компания надеется компенсировать отсутствие полетов в Турцию.

Авиакомпания "Аэрофлот" рассчитывает на возобновление полетов в Египет в ближайшие дни. Об этом рассказал генеральный директор компании Михаил Полубояринов "Россия 24" на Петербургском международном экономическом форуме.

Он также отметил, что перевозчик надеется "немного компенсировать" рейсами в Египет отсутствие авиасообщения с Турцией. При этом он подчеркнул, что заменить турецкий рынок достаточно сложно.

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси ещё в апреле договорились о восстановлении авиасообщения в полном объеме, в том числе с курортными городами. В Кремле подтвердили информацию о подготовке возобновления полетов.

Ранее мы сообщали, что в Турции подсчитали потери из-за отсутствия россиян на курортах 

Фото: pixabay

Теги: аэрофлот, курорты египта, полеты в египет
Категории: Новости России, Лента новостей,

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