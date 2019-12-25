"Адмиралтейские верфи" подали иск на "Балтийский завод" на 1,5 млрд рублей

Детали иска не разглашаются. Однако петербургские СМИ предполагают, что иск связан с ледоколом "Виктор Черномырдин".

Стало известно, что АО "Адмиралтейские верфи" потребовали у АО "Балтийский завод" 1,5 млрд рублей. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял к производству иск, следует из данных электронной картотеки арбитражных дел.

Известно, что третьим лицом заявлена Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), в которую входят оба судостроительных предприятия.

Детали иска не разглашаются. Как предполагает "Петербургский дневник", иск может быть связан со строительством ледокола "Виктор Черномырдин", в котором участвовали обе организации.

Над первым этапом строительства работали специалисты "Балтийского завода", после спуска на воду в 2016 году работу продолжили сотрудники "Адмиралтейских верфей". Сообщается, что сдать ледокол планировали в 2015 году, однако сроки неоднократно переносились.

В начале марта агорелся ледокол "Виктор Черномырдин". Тогда суд огласил приговор строителю, из-за которого произошел пожар. Пожар произошел не только из-за него, но и из-за коллеги подсудимого.

Это не единственное происшествие, которое случилось на судне. Ранее суд вынес приговор мастеру, по вине которого рабочего убило током на ледоколе "Виктор Черномырдин".

Фото: пресс-служба "Адмиралтейские верфи"