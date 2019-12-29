Звезду "Дивергента" обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Пострадавшая рассказала о том, как актёр попросил ее никому не говорить о произошедшем, поскольку боялся, что это навредит его карьере актера.

Актёра, сыгравшего в "Дивергенте" обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает Daily Mail.

В 2014 году он зарегистрировался в Shapchat и познакомился там с 17-летней девушкой по имени Габби. На тот момент актёру было 20 лет. Девушка рассказала Daily Mail о том, что долго молчала и даже начала ходить к психологу. По словам пострадавшей, Энсел Эльгот изнасиловал её на первом свидании и попросил молчать об этом. Представители известного актёра никак не комментируют эту информацию.

Напомним, Энсел Эльгот играл роль Калеба Прайора, брата главной героини Беатрис в исполнении Шейлин Вудли. Также он снимался в фильмах "Виноваты звезды", "Клуб миллиардеров", "Малыш на драйве" и "Щегол".

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что адвокат Ефремова заявил о желании провести "жесткий" разговор с актёром.

Видео: Youtube/Rahul singh