Звезда "Людей Икс" Эван Питерс получил роль в сериале "ВандаВижен"

Контракт был подписан в конце прошлого года, съемки с участием актера успели состояться до начала карантина.

Американский актер Эван Питерс, знакомый зрителям по работе над фильмами "Американская история ужасов" и "Люди Икс", получил значительную роль в новом сериале от Disney+ "ВандаВижен". Об этом пишет сайт Murphy"s Multiverse со ссылкой на источник. Disney и Marvel Studios пока никак не комментируют эту информацию.

Контракт с актером был подписан в конце прошлого года, все съемки с участием Питерса успели состояться до начала карантина. Какую роль именно получил артист, пока неизвестно. Напомним, актер трижды играл Пьетро Максимофф, брата Ванды, в фильмах Fox. Кроме того, он неоднократно перевоплощался в злодеев в "Американской истории ужасов".

Если Эван Питерс опять получит роль Пьетро Максимофф, то он будет вторым в Marvel после Аарона Тейлора-Джонсона, уже игравшего этого персонажа. Также актер может исполнить роль отрицательного героя. Сайт Murphy"s Multiverse упоминает Мефисто и Николаса Скрэтча, но уточняет, что это всего лишь догадки.

Премьера "ВандаВижен" запланирована на декабрь этого года.

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Видео: YouTube / Тивач