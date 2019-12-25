Крис Эванс заявил о завершении работы над ролью Капитана Америки

Актер считает маловероятным появление его персонажа в новых фильмах и сериалах Marvel.

Американский актер Крис Эванс заявил, что больше не будет возвращаться к роли Капитана Америки. Несмотря на многочисленные слухи, он считает маловероятным появление его персонажа в новых фильмах и сериалах Marvel. Об этом сообщает издание Independent.

Эванс играет Капитана Америку с 2011 года. Последний раз супергерой появлялся в фильме "Мстители: Финал" (2019), где его история подошла к "эмоциональному завершению".

"Это был замечательный опыт, который закончился на такой высокой ноте, что будет рискованно вновь к нему возвращаться", - заявил актер в эфире передачи The Graham Norton Show.

Скорее всего, уход Криса Эванса скажется на сюжете сериала "Сокол и Зимний Солдат". Он станет первой премьерой спин-оффа Marvel, который выйдет эксклюзивно на Disney+.

Стоит отметить, что мнение Эванса совпадает с точкой зрения сценаристов "Мстителей: Финал" Кристофера Маркуса и Стивена МакФили. Они считают, что возвращение Капитана Америки сведет на нет эффект завершенной истории.

Ранее мы писали, что историю киновселенной Marvel показали за две минуты.

Фото: Instagram / teamcevans