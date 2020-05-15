Историю киновселенной Marvel показали за две минуты

С 2008 года фанаты увидели 23 фильма, в которых были представлены больше дюжины супергероев.

В сети появился двухминутный фильм, изображающий всю историю киновселенной Marvel, начиная с 2008 года. Ролик одного из фанатов охватил все вышедшие кинокомиксы, собрав воедино самые знаковые и динамичные моменты.

Всего за прошедшие годы студия выпустила 23 супергеройских фильма, в которых были представлены больше дюжины героев. Первым вышел на экраны "Железный человек" с Робертом Дауни-младшим в главной роли. Сюжет повествует о миллиардере-изобретателе Тони Старке, который попадает в плен к афганским террористам. Они пытаются заставить его создать оружие массового поражения. В тайне от своих захватчиков Старк конструирует высокотехнологичную киберброню и устраивает побег. Возвращаясь в США, герой узнает о заговоре в совете директоров. Используя свое последнее изобретение, Старк пытается решить проблемы своей компании радикально.

Первым фильмом киновселенной Marvel, в котором собралась целая команда супергероев, стали "Мстители", вышедшие на экраны в 2012 году. С тех пор события каждой ленты так или иначе вели к тому, что увидели зрители в последнем блокбастере "Мстители: Финал". Эта лента побила рекорд по кассовым сборам и вызвала бурю эмоций у поклонников кинокомиксов.

Несмотря на то, что Сага Бесконечности подошла к концу, впереди у Marvel большие планы. В 2022 году запланирован выход восьми блокбастеров. На Disney+ можно будет посмотреть несколько сериалов с любимыми персонажами.

Ранее мы писали, что CW приобрел права на показ "Болотной твари".

Видео: YouTube / Gugga Leunnam