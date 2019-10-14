Южнокорейская звезда K-pop Солли умерла в 25 лет

Тело певицы нашел ее менеджер, так как она долго не выходила на связь.

Умерла экс-участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли. Об этом сообщил Japantimes со ссылкой на полицию.

Тело певицы нашел ее менеджер, так как она долго не выходила на связь. В полиции сообщили, что певица страдала от затяжной депрессии, но при этом не уточнили, от чего умерла девушка.

Как писали местные СМИ, бывшая участница южнокорейской женской K-pop группы получала негативные комментарии в Instagram за нестандартное поведение. Она пропагандировала свободу женщин в выборе одежды, в частности отказ от ношения лифчика. Для корейцев этот аспект является неприемлемым.

Солли начала актерскую карьеру в 2005 году в возрасте 11 лет, сыграв юную принцессу Сонхву из королевства Силла в драме "Seodong". В 2009-м она дебютировала в составе группы f(x), в 2015 начала сольную карьеру.

Ранее вышел трейлер документального фильма про Децла, который умер в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет после своего выступления в Ижевске.

Видео: YouTube/ Lau lis