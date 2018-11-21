Британская звезда Instagram и YouTube разбилась на скутере

35-летняя Эмили Хартридж врезалась в грузовик на электроскутере.

Недалеко от Лондона в ДТП погибла известный блогер Эмели Хартридж.

Сообщается, что молодая женщина ехала по трассе на электроскутере и врезалась в грузовик. От полученных травм она погибла на месте ДТП. Об этом сообщили в Instagram родственники Эмели. Водителя грузовика признали невиновным.

35-летняя Эмели Хартридж пропагандировала здоровый образ жизни и была очень веселым позитивным человеком. Она работала личным тренером у многих знаменитостей, в том числе у Хью Джекмана, Аманды Сейфрид.

Сегодня ранее: В Якутии микроавтобус с пассажирами протаранил грузовик, погибли 3 человека.

Фото и видео: Instagram/emilyhartridge