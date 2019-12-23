В Подмосковье погиб пенсионер, снимая видео для Instagram

В Подмосковье, снимая видео для соцсетей, погиб 67-летний мужчина.
Агентство Городских Новостей Москва сообщает, что накануне, 6 августа, на территории парка в Ленинском городском округе было найдено тело 67-летнего мужчины с травмами характерными при падении с высоты. Были допрошены свидетели и очевидцы.
Предварительно установлено, что мужчина снимал видео для соцсетей верхом на лошади и упал. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
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Фото:pixabay
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