В Подмосковье погиб пенсионер, снимая видео для Instagram

Мужчина упал с лошади во время съемок видео.

В Подмосковье, снимая видео для соцсетей, погиб 67-летний мужчина.

Агентство Городских Новостей Москва сообщает, что накануне, 6 августа, на территории парка в Ленинском городском округе было найдено тело 67-летнего мужчины с травмами характерными при падении с высоты. Были допрошены свидетели и очевидцы.

Предварительно установлено, что мужчина снимал видео для соцсетей верхом на лошади и упал. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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