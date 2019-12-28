Мелиссандра из "Игры престолов" отказалась сниматься обнаженной

Кэрис ван Хаутен считает, что нет необходимости показывать обнаженные тела в кадре, чтобы продемонстрировать близость.

Голландская актриса Кэрис ван Хаутен, известная по роли Мелиссандры в сериале "Игра престолов", зареклась сниматься обнаженной. Об этом сообщило издание Insider.

Актриса призналась, что несколько изменила свое мнение в отношении наготы после движения против домогательств #MeToo. Хотя раньше она защищала наготу и думала, что если в кино можно показывать ружье, то почему нельзя сосок?

Теперь Кэрис ван Хаутен считает, что нет необходимости показывать обнаженные тела в кадре, чтобы продемонстрировать близость. Теперь она придерживается мнения, что любая нагота должна быть оправдана. Сама актриса больше не будет сниматься обнаженной.

В "Мире Дикого Запада" появится дракон из "Игры престолов".

Кадр из сериала "Игра престолов"