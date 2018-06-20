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Для пострадавшей в ЛГУ кошки Фенечки собрали три коробки пожертвований
Сегодня, 16:03
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nastya960

Для пострадавшей в ЛГУ кошки Фенечки собрали три коробки пожертвований

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Теперь у не будет мягкая лежанка, пеленки, когтеточка и консервы.

Благотворительный фонд "Рядом" совместно с организатором фестиваля домашних животных "МимиFEST" собрали для кошки, пострадавшей от рук охранника ЛГУ три коробки пожертвований. Теперь у не будет мягкая лежанка, пеленки, когтеточка и консервы. Об этом сообщает пресс-служба МимиFEST.

Все приятные презенты доставляли сразу в ветеринарную клинику, где кошка Фенечка проходит реабилитацию после операции. Как сообщили специалисты, у Фени была надорвана капсула печени, также была травмирована матка. Кошка была на второй недели беременности, но котят не смогли спасти. Сейчас с животным все в порядке, она сама кушает и хорошо спит, каждый день ее навещают студенты.

В стационаре она проведет еще несколько дней.


Ранее на Piter.TV: ЧОП прокомментировал действия охранника, швырнувшего беременную кошку в общежитии ЛГУ им. Пушкина 
Фото: пресс-служба МимиFEST

Теги: животное, кошка, лгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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