Для пострадавшей в ЛГУ кошки Фенечки собрали три коробки пожертвований

Теперь у не будет мягкая лежанка, пеленки, когтеточка и консервы.

Благотворительный фонд "Рядом" совместно с организатором фестиваля домашних животных "МимиFEST" собрали для кошки, пострадавшей от рук охранника ЛГУ три коробки пожертвований. Теперь у не будет мягкая лежанка, пеленки, когтеточка и консервы. Об этом сообщает пресс-служба МимиFEST.

Все приятные презенты доставляли сразу в ветеринарную клинику, где кошка Фенечка проходит реабилитацию после операции. Как сообщили специалисты, у Фени была надорвана капсула печени, также была травмирована матка. Кошка была на второй недели беременности, но котят не смогли спасти. Сейчас с животным все в порядке, она сама кушает и хорошо спит, каждый день ее навещают студенты.

В стационаре она проведет еще несколько дней.





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Фото: пресс-служба МимиFEST