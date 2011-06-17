В Ленобласти сформировали состав конкурсной комиссии по выбору ректора ЛГУ им. Пушкина

В четверг, 11 ноября, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что сегодня сформировали состав конкурсной комиссии по выбору ректора ЛГУ им. Пушкина.
Председателем комиссии назначена и.о. главы комитета общего и профессионального образования Татьяна Рыборецкая. Помимо этого в комиссию вошли главы комитетов администрации региона.
Комиссия выберет будущего ректора после собеседований с кандидатами в декабре.
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Фото: vuzopedia.ru
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