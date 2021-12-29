  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Новым ректором ЛГУ стал бывший вице-губернатор Ленобласти Двас
Сегодня, 8:17
113
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Новым ректором ЛГУ стал бывший вице-губернатор Ленобласти Двас

0 0

Новый руководитель был представлен коллективу 17 января на ученом совете вуза.

Ректором Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина стал бывший вице-губернатор по экономике Григорий Двас. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Новый руководитель был представлен коллективу 17 января на ученом совете вуза.

До этого момента обязанности ректора временно исполнял первый проректор Анатолий Маклаков. В октябре он сменил Станислава Еремеева, который стал председателем комиссии в ЗакСе Ленобласти.

В сентябре 2021 года ректором РГПУ им. Герцена назначили Сергея Тарасова из администрации Ленобласти. До этого на протяжении полутора месяцев исполняющим обязанности ректора был Василий Рабош, который до этого несколько лет работал в университете.

Фото: пресс-служба региональной администрации

Теги: лгу, ректор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии