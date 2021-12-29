Новым ректором ЛГУ стал бывший вице-губернатор Ленобласти Двас

Новый руководитель был представлен коллективу 17 января на ученом совете вуза.

Ректором Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина стал бывший вице-губернатор по экономике Григорий Двас. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Новый руководитель был представлен коллективу 17 января на ученом совете вуза.

До этого момента обязанности ректора временно исполнял первый проректор Анатолий Маклаков. В октябре он сменил Станислава Еремеева, который стал председателем комиссии в ЗакСе Ленобласти.

В сентябре 2021 года ректором РГПУ им. Герцена назначили Сергея Тарасова из администрации Ленобласти. До этого на протяжении полутора месяцев исполняющим обязанности ректора был Василий Рабош, который до этого несколько лет работал в университете.

Фото: пресс-служба региональной администрации