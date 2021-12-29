Зонд NASA Parker снял Венеру в инфракрасном спектре

Ранее ученые практически ничего не знали о геологических особенностях планеты.

Американский космический аппарат Parker, который ранее был запущен Национальным аэрокосмическим агентством (NASA)для изучения внешней солнечной короны, запечатлел на фотографиях раскаленное свечение Венеры в инфракрасном спектре. Снимки ученые получили благодаря работе прибора WISPR (Wide-field Imager for Parker Solar Probe), установленный на борту зонда. Эксперты уточнили, что инфракрасный спектр помог человечеству разглядеть поверхность небесного тела, которая спрятана для видимого излучения плотными облаками. Сведения помогут аналитикам изучать геологические особенности второй планеты Солнечной системы.

До недавних пор у нас почти не было сведений о том, как выглядит поверхность этой планеты. Изучению мешает чрезмерно плотная атмосфера. Но теперь эту проблему можно решить. Брайан Вуд, астрофизик из Исследовательской лаборатории ВМС США

Напомним, что зонд Parker также передал не Землю снимки ночной стороны Венеры. Из-за сильной жары скалистая поверхность планеты испускает свечение, напоминающее ученым свечение раскаленного металла. На кадрах запечатлен крупнейший горный регион — Афродита Терра.

Россия и США отправят совместную миссию на Венеру.

Фото и видео: YouTube / NASA Goddard

