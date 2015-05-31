Значительная часть новостроек, появившихся с начала 2023 года, построена за КАД

Закономерность объясняют тем, что застройщики нацелены на проекты массового сегмента – "масс-маркет".

Треть новостроек (32%), построенных с начала года, находится пределами КАД. Об этом сообщают аналитики консалтинговой компании Nikoliers сегодня, 12 июля.

Эксперты поделились тенденцией с 2021 года, когда ЖК за чертой КАД насчитывалось 9%. В 2022-м – 20%. Закономерность объясняют тем, что застройщики нацелены на проекты массового сегмента – "масс-маркет".

Так, из 15,6 тыс. новых квартир около 5 тыс. – за пределами кольцевой автодороги. Лидируют Пушкинский, Выборгский, Петродворцовый, Курортный и Калининский районы.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге спрос на новостройки увеличился на 29% во втором квартале 2023 года.

Фото: Piter.TV