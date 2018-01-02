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Жуткие кадры из Астаны: Во время циркового представления упала с высоты воздушная гимнастка

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Один из зрителей снимал на видео выступление воздушной гимнастки, когда она сорвалась и упала с высоты во время выполнения одного из трюков.

 В минувшие выходные, 23 декабря, во время новогоднего представления в цирке в Астане разбилась воздушная гимнастка.

Один из зрителей снимал на видео представление акробатки. Девушка выполняла сложные трюки на большой высоте без страховки. Зрители были просто заворожены выступлением. В один из моментов произошла, по всей видимости, какая-то ошибка во время выполнения одного из сложных трюков и гимнастка упала с большой высоты прямо на арену.

Цирковую артистку в срочном порядке госпитализировали в больницу с травмами различной тяжести. У нее диагностированы множественные переломы и ушибы, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Позвоночник остался цел. Отмечается, что девушка работает в цирке с 2005 года и является профессионалом своего дела, что позволило избежать более серьезных травм.

Сегодня Piter.TV опубликовал видео падения на лед молодой пары во время неудачного прыжка с тарзанки под Томском.

Видео: Instagram/svetikm333

Теги: астана , казахстан , падение с большой высоты , разбилась гимнастка , сорвалась воздушная гимнастка
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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