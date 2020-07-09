Журналистку и оператора "Важных историй" задержали во Владимире

Во время задержания представители СМИ находились около режимного объекта ИК-3.

Журналистку и оператора "Важных историй" задержали во Владимирской области. Об этом рассказали представители самого издания. Они заявили, что их сотрудница Екатерина Аренина перестала выходить на связь. Она находилась на съемке репортажа снаружи исполнительной колонии под номером три. Представительница СМИ брала интервью с женщины, муж которой находится в ИК.

Мы с утра работали около ИК-3, где снимали Нину, у которой там находится муж. Снимали с улицы, как она заходит в колонию; на режимную территорию не заходили. Когда она вышла со свидания, сняли, как она шла через дорогу от колонии. журналистка "Важных историй"

Известно, что журналистов отпустили спустя час после задержания. Корреспондентке объяснили, что ее поймали из-за съемки режимного объекта. В отделении полиции Константин Баранов посмотрел видео с камеры, но не попросил их удалить. У всех задержанных пытались взять отпечатки пальцев, но журналисты отказались проходить через эту процедуру.

Напомним, что Аренина выпустила расследование о сотрудниках владимирского управления ФСИН. В материале журналистки шла речь о лицах, причастных к пыткам и смертям заключенных, а также превышении полномочий со стороны тюремщиков.

В Москве у сотрудников журнала DOXA проходят обыски.

Фото: Piter.tv