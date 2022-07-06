Журналистка Fox News рассказала о плане демократов избавиться от Байдена

Журналистка Fox News Томи Ларен рассказала о плане Демократической партии избавиться от президента США Джо Байдена. Об этом она заявила в эфире Sky News Australia.
По словам Ларен, демократы хотят дождаться ноября, чтобы оценить ситуацию с инфляцией и ростом цен на бензин. Она добавила, что в случае обвинений в своей адрес те выставят "козлом отпущения" Байдена. Журналистка считает, что этот план у демократов был с самого начала.
Байден просто марионетка в руках крайних левых. Но американцев они заставят думать не это. Они им скажут, что это только Джо и Камала - проблема в них.
Томи Ларен, журналистка Fox News
Ранее зрители Fox раскритиковали Харрис за смех после вопроса о бензине.
Видео: Sky News Australia
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