Журналистка Fox News рассказала о плане демократов избавиться от Байдена

По ее словам, в партии хотят сделать президента США "козлом отпущения".

Журналистка Fox News Томи Ларен рассказала о плане Демократической партии избавиться от президента США Джо Байдена. Об этом она заявила в эфире Sky News Australia.

По словам Ларен, демократы хотят дождаться ноября, чтобы оценить ситуацию с инфляцией и ростом цен на бензин. Она добавила, что в случае обвинений в своей адрес те выставят "козлом отпущения" Байдена. Журналистка считает, что этот план у демократов был с самого начала.

Байден просто марионетка в руках крайних левых. Но американцев они заставят думать не это. Они им скажут, что это только Джо и Камала - проблема в них. Томи Ларен, журналистка Fox News

Ранее зрители Fox раскритиковали Харрис за смех после вопроса о бензине.

Видео: Sky News Australia