Журналисты CNN освобождены после задержания у колонии, где сидит Навальный

В отношении представителей СМИ будут составлены протоколы по части 3 статьи 20.2.2 КоАП.

Журналисты телеканала CNN освобождены после задержания у колонии во Владимирской области, где сидит российский оппозиционер Алексей Навальный. Ранее в СМИ появилась информация о том, что корреспондент Мэттью Ченс и оператор отправлены в автозак. Позже представитель СМИ уточнил, что его вместе с коллегами отпустили. Об этом мужчина написал в собственном Twitter-аккаунте.

Адвокат из "Апологии протеста" Алексей Цветков сообщил журналистам "Интерфакса" о том, что всех задержанных отпускают из отдела полиции. Однако их предупредили о необходимой явке для составления протокола об административном нарушении.

Из отдела полиции в Покрове начали отпускать задержанных – человек 6 отпустили, в отделе, по моим данным, сейчас еще осталось 4 человека. Сначала отпустили всех журналистов с обязательством о явке для составления по части 3 статьи 20.2.2 КоАП Алексей Цветков, юрист

Напомним, что в правоохранительных органах подтвердили сведения о задержании девятерых человек около колонии во Владимирской области.

Полиция начала задержания у колонии, где сидит Навальный.

Видео: Twitter / @brianstelter