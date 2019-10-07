Журналист Карлсон: решение об ударах внутрь РФ грозит гибелью самим американцам

Такер Карлсон отреагировал на недавние решение Белого дома по поддержке Украины.

Решение американского президента Джо Байдена по ударам тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь российской территории может грозить гибелью самим американцам. Соответствующее заявление сделал иностранный журналист Такер Карлсон в интервью, опубликованном на его собственном YouTube-канале. В социальных сетях ведущий шоу также прокомментировал видеоролик, размещенный другим пользователем, в котором говорится о начале производства на российской территории мобильных убежищ, разработанных Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Президент - "хромая утка" только что начал горячую войну с самой опасной в мире страной. Мы все очень близки к тому, чтобы быть убитыми. Такер Карлсон, ведущий

Такер Карлсон раскритиковал спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона, члена Респкбликанской партии США от штата Луизиана из-за того, что законодатель в публичных выступлениях, а также во врем рабочих встреч с лидерами фракций нижней палаты Конгресса не упоминает об этих вопросах.

Такер Карлсон назвал правительство США фашистским.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson