Такер Карлсон напомнил о недавнем разрешении, которое Байден дал для ВСУ.

Американский журналист Такер Карлсон назвал правительство США фашистским. Соответствующее заявление иностранец сделал в интервью, опубликованном на его собственном YouTube-канале. Ранее эксперт заявлял, что решение лидера Белого дома Джо Байдена по ударам тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь РФ может грозить гибелью самим гражданам США.

На самом деле именно наше правительство - фашистское. Мы наблюдаем самое большое зло <...>, как администрация "хромой утки" оставляет следующей администрации возможную мировую войну, ядерный конфликт. Такер Карлсон, ведущий

Напомним, что 17 ноября газета The New York Times со ссылкой на собственные источники указала читателям, что американский президент Джо Байден разрешил наносить ракетные удары западным вооружением, баллистическими ракетами ATACMS с территории Украины вглубь России. Публично администрация Белого дома не признаёт данный факт, однако и не отрицает достоверность этих данных.

США глушат критику Байдена санкциями против российских СМИ, заявил Карлсон.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson