США глушат критику Байдена санкциями против российских СМИ, заявил Карлсон

Такер Карлсон прокомментировал решение Минюста США по сотрудникам RT.

Американская администрация при президенте Джо Байдене своими действиями в адрес российских СМИ глушит критику в адрес действующих властей в Вашингтоне. Соответствующее заявление сделал местный журналист Такер Карлсон, выступая перед аудиторией на мероприятии в штате Калифорния. Ролик доступен к просмотру на YouTube-канале иностранного корреспондента.

По сути, Минюст глушит критику. Не знаю, я схожу с ума или что-то упускаю. Как это вообще разрешено. Становится все сложнее и сложнее шокироваться тем, что делает администрации Байдена. Слишком много беспрецедентного. Такер Карлсон, ведущий

Эксперт указал на то, что он был шокирован действиями "гротескного минюста", который в рамках своего обвинительного заключения в отношении двух иностранных граждан, назвал троих авторов консервативных подкастов. После этого их контент стал исчезать из цифровых площадок, например, с платформы YouTube.

Карлсон: Франция не могла задержать Дурова без согласования с США.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson