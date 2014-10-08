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Карлсон: Франция не могла задержать Дурова без согласования с США

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В СМИ считают, что к уголовному делу против основателя Telegram причастна американская администрация.

Власти Елисейского дворца в Париже не могли задержать основателя мессенджера Telegram, имеющего гражданство Франции, ОАЭ и России Павла Дурова без согласования с американской администрацией при президенте Джо Байдене. Соответствующее заявление сделал иностранный журналист Такер Карлсон в интервью с бывшим сотрудником внешнеполитического ведомства США Майком Бенцем. Видеозапись разговора опубликована на YouTube-канале.

Это большой шаг, очень трудно для стороннего наблюдателя, не имеющего знаний, как я, поверить, что [президент Франции Эмманюэль] Макрон мог или сделал бы это без поддержки или, по крайней мере, согласия администрации Байдена.

Такер Карлсон, журналист

"Это отличительная черта": Такер Карлсон объяснил значение ареста Дурова.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson

Теги: арест, павел дуров, такер карлсон, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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