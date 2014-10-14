Жителям Израиля продлили запрет на поездки в Россию

Власти Израиля запретили своим гражданам ездить в Россию. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.
Запрет на посещение введен из-за опасения заражения израильтян COVID-19 на территории России. Помимо РФ перечень стран, которые нельзя посещать жителям Израиля, пополнила Аргентина. Ограничение въезда действует до 13 июня.
Правила запрещают выезд граждан и жителей Израиля (за исключением особых случаев) в страны с максимальным риском.
из сообщения пресс-службы Минздрава Израиля
Напомним, что в данном списке стран уже находятся Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция. Для посещения этих государств граждане Израиля обязаны получить от властей специальное разрешение. По возвращении домой они обязаны пройти карантин.
Ранее "Белавиа" отменила рейсы в страны ЕС и Калининград.
Фото: pixabay.com
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