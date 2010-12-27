Петербурженку будут судить за фиктивную прописку семи мигрантов

Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Жительница Фрунзенского района пойдет под суд за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Установлено, что весной этого года женщина прописала в своей квартире семь мигрантов, преимущественно граждан Таджикистана и Узбекистана. При этом фактически иностранцы проживали в другом месте.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что мигрантов-нелегалов привлекли к уборке мусора на стройке в Петербурге.

Фото: Piter.TV