Петербурженку будут судить за фиктивную прописку семи мигрантов

Жительница Фрунзенского района пойдет под суд за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Установлено, что весной этого года женщина прописала в своей квартире семь мигрантов, преимущественно граждан Таджикистана и Узбекистана. При этом фактически иностранцы проживали в другом месте.
Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до трех лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что мигрантов-нелегалов привлекли к уборке мусора на стройке в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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