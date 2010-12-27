Мигрантов-нелегалов привлекли к уборке мусора на стройке в Петербурге

Этим вопросом заинтересовалась прокуратура.

Прокуратура Курортного района Петербурга нашла нарушения на строительной площадке ООО "М-Строй". Оказалось, что прораб привлек к работе мигрантов-нелегалов. Об этом пишет пресс-служба надзорного ведомства.

Выходцы из Узбекистана и Таджикистана были подсобными рабочими и убирали мусор на стройке. При этом разрешения на осуществление трудовой деятельности на территории России у них не было.

Генеральному директору компании было вынесено представление об устранении нарушения. Прораба привлекли к дисциплинарной ответственности. В отношении должностного и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении. Материалы переданы в Сестрорецкий районный суд.

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