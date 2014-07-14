Женщина объяснила свой поступок следователям.

Жительница Казани, избившая дочь из мести мужу, заявила о раскаянии. Соответствующее видео появилось на официальном YouTube-канале Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статьям 117 (за истязание) и 156 (за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка) УК РФ в отношении женщины из Татарстана. Подозреваемая снимала на видео, как бросает несовершеннолетнюю об пол. Она также называла девочку "подопытным кроликом". Потерпевшая плакала.

Я совершила очень плохое преступление по отношению к своей дочери, побила ее. Признаю свою вину, очень сильно раскаиваюсь. Да, я готова нести за это наказание, потому что я в этом виновата. Прошу прощения у всех. подозреваемая

В правоохранительных органах заметили, что своими действиями женщина хотела поиздеваться над супругом, с которым находится в конфликте. В настоящее время ребенок изъят из семьи. Родители находятся на учете в полиции. Нарушительнице уголовного кодекса грозит лишение свободы на срок до семи лет по одной статье, и до трех лет по второй.

В Казани прокуратура проверит видео с избиением девочки матерью.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

